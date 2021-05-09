Кабул, 9 мая, 2021, 18:42 — ИА Регнум. Траур объявлен в Афганистане 11 мая в память о погибших 8 мая в результате взрыва в Кабуле, передаёт 9 мая TOLOnews.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Соответствующее заявление сделал афганский президент Ашраф Гани, отметивший, что нападение на школу является преступлением против человечества.

Афганский президент напомнил, что, как правило, теракты в стране осуществляют группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Нападением на школу террористы пытаются помешать просвещению молодёжи, напугать, лишить веры в будущее.

Гани «Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны понимать, что они не достигнут своих злых целей войной, и если они не перестанут убивать, то станут ещё более ненавистными людям и будут жёстко подавлены афганскими силами».

Президент Афганистана заявил, что семьи погибших получат денежные выплаты, а пострадавшим будет оказана необходимая помощь.