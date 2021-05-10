Москва, 10 мая 2021, 07:45 — REGNUM Магуба Гусейновна (Хусаиновна) Сыртланова (1912−1971) с юности мечтала летать. Поэтому не удивительно, что с началом войны выпускница аэроклуба и планерной школы стала пилотом ночного бомбардировщика.
Непосредственно в боевых действиях принимала участие с декабря 1942 года. За первые 5 месяцев выполнила 104 боевых вылета, с общим налетом 1 658 часов, сбросив на вражеские позиции 13,73 т. бомб. Была награждена орденом Красного Знамени.
В дальнейшем была награждена еще одним орденом Красного Знамени, а также орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени.
К концу войны в звании старшего лейтенанта служила в должности заместителя командира эскадрильи 46-го гвардейского Таманского женского авиационного полка ночных бомбардировщиков 325-й ночной бомбардировочной дивизии в 4-й воздушной армии. Всего Магуба Гусейновна совершила 780 боевых вылетов, с общим налетом 2 340 часов. Она сбросила 140 т. бомб.
В числе пораженных ею целей были 2 переправы, 2 железнодорожных эшелона, склад горючего, 3 артиллерийских батареи, 2 прожекторных установки.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года летчице было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 8261).
После войны жила в Казани, работала контролером на заводе Электроприбор.
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