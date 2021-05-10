Москва, 10 мая, 2021, 07:45 — ИА Регнум. Магуба Гусейновна (Хусаиновна) Сыртланова (1912—1971) с юности мечтала летать. Поэтому неудивительно, что с началом войны выпускница аэроклуба и планерной школы стала пилотом ночного бомбардировщика.

Магуба Гусейновна (Хусаиновна) Сыртланова

Непосредственно в боевых действиях принимала участие с декабря 1942 года. За первые 5 месяцев выполнила 104 боевых вылета с общим налетом 1658 часов, сбросив на вражеские позиции 13,73 т бомб. Была награждена орденом Красного Знамени.

В дальнейшем была награждена еще одним орденом Красного Знамени, а также орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени.

К концу войны в звании старшего лейтенанта служила в должности заместителя командира эскадрильи 46-го гвардейского Таманского женского авиационного полка ночных бомбардировщиков 325-й ночной бомбардировочной дивизии в 4-й воздушной армии. Всего Магуба Гусейновна совершила 780 боевых вылетов с общим налетом 2340 часов. Она сбросила 140 т бомб.

В числе пораженных ею целей были 2 переправы, 2 железнодорожных эшелона, склад горючего, 3 артиллерийских батареи, 2 прожекторных установки.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года летчице было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 8261).

После войны жила в Казани, работала контролером на заводе Электроприбор.