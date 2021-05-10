Москва, , 07:27 — REGNUM Михаила Васильевича Елесина (1918−1952) призвали в 1941 году и вскоре направили в школу младших командиров, поэтому на фронт он попал в кризисный июнь 1942 года. Защищал Сталинград, бился на Курской дуге.

Михаил Васильевич Елесин

Осенью 1943 года в звании младшего сержанта командовал отделением 42-го стрелкового полка 180-й стрелковой дивизии в 38-й армии.

6 сентября, в ходе Сумско-Прилукской операции (26 августа-30 сентября) во время боя за деревню Иваницкое (Сумская область) Елесин ворвался во вражескую траншею и в рукопашной схватке уничтожил около 10 гитлеровцев, а затем, преследуя отходящие неприятельские части, забросал гранатами дом, в котором засели немецкие автоматчики, блокировавшие наступление красноармейцев.

В конце месяца, после форсирования Днепра во время освобождения Правобережной Украины отделение Елесина защищало знаменитый Лютежский плацдарм. В районе села Новые Петровцы (Киевская область) оно приняло активное участие во взятии высоты 141.4 и отражении контратак противника, уничтожив более 100 вражеских солдат и офицеров. Михаил Васильевич лично истребил около 20 захватчиков.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 года младший сержант был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 4500).

Также Елесин за время войны был награжден медалью «За отвагу».

В 1945 году Михаил Васильевич демобилизовался, вернулся в родное село Ельцовка (Алтайский край), где работал в артели «Красный кустарь».

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