Махачкала, 9 мая, 2021, 18:27 — ИА Регнум. В Дагестане ушел из дома и не вернулся трехлетний ребенок. Мальчика ищут второй день. В поисках задействованы более 130 человек, в том числе более 70 сотрудников полиции и около 60 местных жителей, пишет ТАСС.

(сс) Савина А.С Физическая карта Дагестана

МВД обратилось с просьбой помочь в поисках ко всем, кто может что-либо сообщить о месте нахождения ребенка. В полицейском ведомстве уточнили, что ребенок вышел из дома 8 мая, проживает он в поселке Аэродром Хасавюртовского района.

К поискам пропавшего ребенка подключились члены поискового отряда «Лиза Алерт» из Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Ставропольского края.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в Дагестане пропал девятилетний мальчик, которого обнаружили без признаков жизни в трансформаторной будке спустя трое суток.