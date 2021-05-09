Тюмень, , 18:25 — REGNUM В отдаленной тюменской деревне Копылова Вагайского района женщины вышли бороться с угрожающим домам огнём с лейками. Об этом жители населённого пункта сообщили порталу 72.ru.

В деревне Копылова проживает четыре семьи. Сюда машины спасателей не могут пробраться из-за бездорожья. Нескольким пожарным местные жители помогают каждый по мере сил. Люди борются с огнём круглосуточно, без перерывов. Из соседнего поселения приходят ежедневно по 30 человек помощников. Прилетал вертолёт, но тушением не занимался.

«У нас тут горит кедрач. Пожар стал верховым, в лесу было много сушняка, и с земли пламя перекинулось на кроны. Нам очень страшно», — сообщили копыловцы журналистам.

Местные власти подогнали селянам болотоход. У одного из местных жителей есть трактор, и он опахивает окрестности на своём дизельном топливе. А женщины взяли в руки лейки и таким образом вкладывают свою лепту в борьбе с огнём.

По информации регионального оперативного штаба на 9 мая в Тюменской области за сутки произошло восемь лесных пожаров площадью 107,6 га, а также 13 новых ландшафтных пожаров площадью 610 га.