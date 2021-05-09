Новосибирск, , 18:21 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 9 мая, в 22:00 (время местное) прогремел салют, посвящённый Дню Победы. Запуск проходил на Михайловской набережной, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Были даны 30 залпов из 122-мм орудия Д-30 и выпущены 680 фейерверков из салютных установок. В проведении мероприятия было задействовано более 30 военнослужащих и около 10 единиц военной техники.

Отметим, что фейерверка на площади Ленина в этом году не было. Его отменили из-за коронавируса.