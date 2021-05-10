Чебоксары, 10 мая, 2021, 09:16 — ИА Регнум. В Чебоксарах министерство экономики подало в суд на застройщика, в отношении которого в настоящее время рассматривается иск о банкротстве. Соответствующее извещение опубликовано на сайте Арбитражного суда Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Kad.arbitr.ru Скриншот с сайта Арбитражного суда Чувашии

С иском в суд вышло министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашии, ответчиком является общество «Специализированный застройщик «Лидер». Размер исковых требований министерства составляет 3 122 765 рублей 11 копеек.

Заявление зарегистрировано в суде 6 мая. Детали иска неизвестны, заявление пока не принято в производство.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая в Чебоксарах состоится очередное рассмотрение иска о банкротстве застройщика «Лидер», который возводит дома в двух жилищных комплексах. Разработано мировое соглашение, которое поддержали несколько участников судебного процесса.