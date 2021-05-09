Страсбург, Франция, , 18:15 — REGNUM «Быть не только большим рынком, но и большим производителем» следует Евросоюзу, заявил 9 мая французский президент Эммануэль Макрон, сообщает пресс-службе Елисейского дворца.

Выступая в городе Страсбурге (Франция), президент отметил, что производство — залог суверенности стран ЕС.

Макрон «Европа должна быть не только большим рынком, но и большим производителем».

Французский лидер призвал усилить инвестиции в инновации, тем более что ЕС в этом вопросе «отстаёт от Китая и Соединённых Штатов».

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