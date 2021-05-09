Страсбург, Франция, 9 мая 2021, 18:15 — REGNUM «Быть не только большим рынком, но и большим производителем» следует Евросоюзу, заявил 9 мая французский президент Эммануэль Макрон, сообщает пресс-службе Елисейского дворца.
Выступая в городе Страсбурге (Франция), президент отметил, что производство — залог суверенности стран ЕС.
Французский лидер призвал усилить инвестиции в инновации, тем более что ЕС в этом вопросе «отстаёт от Китая и Соединённых Штатов».
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