Страсбург, Франция, 9 мая, 2021, 18:15 — ИА Регнум. «Быть не только большим рынком, но и большим производителем» следует Евросоюзу, заявил 9 мая французский президент Эммануэль Макрон, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

Выступая в городе Страсбурге (Франция), президент отметил, что производство — залог суверенности стран ЕС.

Макрон «Европа должна быть не только большим рынком, но и большим производителем».

Французский лидер призвал усилить инвестиции в инновации, тем более что ЕС в этом вопросе «отстаёт от Китая и Соединённых Штатов».