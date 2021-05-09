Солигорск, , 18:12 — REGNUM Праздничное шествие в честь Дня Победы прошло в белорусском городе Новополоцке. Колонна из 2,5 тыс. человек за 2,5 километра шествия выросла до 4,5 тыс. человек благодаря стихийно присоединившимся к шествию местным жителям.

9 мая в Новополоцке © Александр Лукашок

Изначально колонна была сформирована из местных учащихся, работников госпредприятий и служащих. К ней присоединились белорусские участники международного движения «Бессмертный полк». В итоге единой колонной они прошли по городу, и все вместе приняли участие в общем митинге.

«Шествие максимально напоминало то, которое и должно быть в День Победы», — отметил в комментарии ИА REGNUM местный активист движения «Бессмертный полк» Александр Лукашок.

Георгиевские ленточки и красно-зелёные (цветов государственного флага Белоруссии) стали главными атрибутами праздника новополочан. Вопреки призывам политэмигрантов, ни один участник праздничного шествия не скандировал оппозиционные лозунги, никто не демонстрировал бело-красно-белую символику коллаборационистов и их современных идейных наследников.