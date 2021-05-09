Грозный, , 18:09 — REGNUM В Чечне отметят День Победы праздничным салютом. Его начало намечено на 22:00. В честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне салют будет дан военнослужащими 18-й отдельной гвардейской Евпаторийской Краснознаменной мотострелковой бригады, расположенной на территории Ханкалы.

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Они расположили свои орудия на въезде в Грозный со стороны Петропавловского шоссе. По заверению военных, салют будет хорошо виден не только в центре Грозного.

В праздничный для всех жителей России день к жителям Чечни обратился глава республики Рамзан Кадыров. Он отметил, что День Победы олицетворяет величество и могущество нашей родины и напоминает «о бессмертном подвиге наших отцов, дедов и прадедов, которые пожертвовали собой ради будущих поколений».

«Мы отдаем дань уважения и восхищения нашим выдающимся предкам, которые сражались с гитлеровской Германией и уничтожили зло под названием «фашизм». Они проявили чудеса мужества, стойкости и героизма на полях сражений и золотыми буквами вписали свои имена в мировую историю!» — написал чеченский лидер в своем поздравлении на странице в соцсети «ВКонтакте».