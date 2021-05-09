Екатеринбург, , 18:08 — REGNUM В Екатеринбурге часть граждан 9 мая прошла по центру города с портретами своих родственников — ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Каждая семья организовывала своё мини-шествие самостоятельно. В руках у них были портреты родственников, которые в годы войны внесли свой вклад в Победу над гитлеровской Германией.

Кроме того, в 15:00 по местному времени началось онлайн-шествие «Бессмертного полка» Свердловской области. Как сообщало ИА REGNUM, 76 лет назад в Берлине был подписан Акт о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил. Великая Отечественная война победоносно завершилась.