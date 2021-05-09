Рига, , 18:08 — REGNUM В Риге тысячи людей выстроились в очереди, чтобы возложить цветы к памятнику Освободителям города, несмотря на то, что полиция перекрыла доступ к монументу. Об этом сегодня, 9 мая, сообщают местные СМИ.

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Латвийская полиция перекрыла доступ к монументу Освободителям Риги, объяснив это тем, что в стране все еще действует запрет на проведение массовых акций из-за пандемии коронавируса.

Те цветы, которые люди приносят к монументу. можно положить на специальные стенды к памятнику их относят сотрудники предприятия Rigas Mezi («Рижские леса»). Доступ к монументу перекрыт металлическими ограждениями, у самого памятника стоят десятки сотрудников полиции.

Людей к памятнику пришло очень много — очередь растянулась на несколько сотен метров.