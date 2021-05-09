Бирмингем, Великобритания, , 18:08 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» в рамках 35-го тура Английской Премьер-лиги по футболу одержал волевую победу над «Астон Виллой» со счетом 3:1. Об этом 9 мая сообщил корреспондент ИА REGNUM. Встреча проходила в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».

Первый мяч на 24-й минуте встречи забил 25-летний форвард «Астон Виллы» и сборной Буркина-Фасо Бертран Траоре — 1:0. В дебюте второй половины Бруну Фернандеш восстановил равновесие в счете, реализовав пенальти — 1:1. Через 4 минуты молодой нападающий «манкунианцев» Мейсон Гринвуд впервые вывел гостей вперед после передачи Аарона Ван-Биссаки — 1:2. В конце матча Эдинсон Кавани установил окончательный счет в матче — 1:3.

MVP встречи по версии портала WhoScored стал 23-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рашфорд, отметившийся голевой передачей, двумя выигранными верховыми единоборствами и одним успешными отбором. Точность передач англичанина составила 81%. WhoScored оценил игру футболиста на 7,9 балла.

Желтые карточки получили Олли Уоткинс, Харри Магуайр и Джон Макгинн. На 89-й минуте Олли Уоткинс был удален с поля после второй желтой карточки.

Бригада арбитров: Крис Кавана | Константин Хатзидакис | Сиан Массей | Мартин Аткинсон.

Составы команд:

«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Конса, Таргетт, Мингс, Луис (Рэмзи, 65'), Макгинн, Траоре, Баркли (Дэвис, 78'), Эль-Гази (Мораеш, 78'), Уоткинс.

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Линделеф, Магуайр (Байи, 78'), Шоу, Ван-Биссака, Погба, Гринвуд (Кавани, 65'), Фред, Фернандеш (Матич, 86'), Мактоминей, Рашфорд.

Статистика матча («Астон Вилла"/ «Манчестер Юнайтед»)

Удары 13/19

Удары в створ 6/8

Владение 40%/60%

Нарушения 12/17

Угловые 5/6

«Манчестер Юнайтед», набрав 70 очков, сократил отставание от первого места до десяти очков. «Астон Вилла» с 48-ю очками осталась на одиннадцатой позиции в турнирной таблице АПЛ.