Бирмингем, Великобритания, 9 мая 2021, 18:08 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» в рамках 35-го тура Английской Премьер-лиги по футболу одержал волевую победу над «Астон Виллой» со счетом 3:1. Об этом 9 мая сообщил корреспондент ИА REGNUM. Встреча проходила в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».
Первый мяч на 24-й минуте встречи забил 25-летний форвард «Астон Виллы» и сборной Буркина-Фасо Бертран Траоре — 1:0. В дебюте второй половины Бруну Фернандеш восстановил равновесие в счете, реализовав пенальти — 1:1. Через 4 минуты молодой нападающий «манкунианцев» Мейсон Гринвуд впервые вывел гостей вперед после передачи Аарона Ван-Биссаки — 1:2. В конце матча Эдинсон Кавани установил окончательный счет в матче — 1:3.
MVP встречи по версии портала WhoScored стал 23-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рашфорд, отметившийся голевой передачей, двумя выигранными верховыми единоборствами и одним успешными отбором. Точность передач англичанина составила 81%. WhoScored оценил игру футболиста на 7,9 балла.
Желтые карточки получили Олли Уоткинс, Харри Магуайр и Джон Макгинн. На 89-й минуте Олли Уоткинс был удален с поля после второй желтой карточки.
Бригада арбитров: Крис Кавана | Константин Хатзидакис | Сиан Массей | Мартин Аткинсон.
Составы команд:
«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Конса, Таргетт, Мингс, Луис (Рэмзи, 65'), Макгинн, Траоре, Баркли (Дэвис, 78'), Эль-Гази (Мораеш, 78'), Уоткинс.
«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Линделеф, Магуайр (Байи, 78'), Шоу, Ван-Биссака, Погба, Гринвуд (Кавани, 65'), Фред, Фернандеш (Матич, 86'), Мактоминей, Рашфорд.
Статистика матча («Астон Вилла"/ «Манчестер Юнайтед»)
Удары 13/19
Удары в створ 6/8
Владение 40%/60%
Нарушения 12/17
Угловые 5/6
«Манчестер Юнайтед», набрав 70 очков, сократил отставание от первого места до десяти очков. «Астон Вилла» с 48-ю очками осталась на одиннадцатой позиции в турнирной таблице АПЛ.