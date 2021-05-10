Чебоксары, , 08:03 — REGNUM В Чебоксарах 12 мая состоится очередное рассмотрение иска о банкротстве застройщика «Лидер», который возводит многоквартирные дома в двух жилищных комплексах. На рассмотрение внесено мировое соглашение, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Арбитражного суда Чувашии.

Представитель должника представил мировое соглашение от 8 апреля 2021 года, а также дополнительные документы «в подтверждение финансовой возможности исполнить условия мирового соглашения». Что именно включает данное соглашение, пока неизвестно.

Также просили утвердить мировое соглашение представитель уполномоченного органа, администрация города Чебоксары, уполномоченный торгового дома «Брикс».

» До начала судебного разбирательства от публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» поступило письменное пояснение своей правовой позиции по настоящему делу», — говорится в протоколе, не уточняя детали.

Также отмечается, что представитель Минстроя Чувашии поддержал доводы Фонда защиты прав граждан и «возражений в части утверждения мирового соглашения не заявил».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле чувашские власти заявили, что планируют обратиться в федеральный фонд защиты прав дольщиков с просьбой об отзыве иска о банкротстве ООО «Специализированный застройщик «Лидер». Компания застраивает чебоксарские микрорайоны «Гагарин» и «Кувшинка»: в 2020 году было подсчитано, что в строительство вложили средства 850 дольщиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Чувашские власти отзывают иск о банкротстве проблемного застройщика