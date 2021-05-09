Новосибирск, , 18:06 — REGNUM В параде Победы в Новосибирске приняли участие более 2 тысяч военнослужащих и около 70 единиц военной техники. Об этом сообщается на странице Роскосмоса в социальной сети «ВКонтакте»

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"По площади прошли парадные расчёты вооруженных сил России, МВД, Росгвардии, ГУ ФСИН по Новосибирской области и курсанты Новосибирского высшего военного командного училища. В параде принимало участие рекордное число девушек, включая парадные расчёты представительниц прекрасного пола из ГУ МВД по Новосибирской области и ГУ ФСИН по региону», — говорится в сообщении. В Роскосмосе отметили, что фотография военного парада в Новосибирске сделана российским спутником дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П».