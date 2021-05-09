Каир, , 18:00 — REGNUM Не позднее июня текущего года Египет запустит локальную линию по производству вакцины от коронавируса, разработанной китайской компанией Sinovac Biotech, заявила 9 мая министр здравоохранения и народонаселения Египта Хала Заид.

По ее словам, к концу июня 2021 года будут произведены первые два миллиона доз препарата.

«18 мая поступит первая партия сырья для производства. Первые два миллиона доз будут произведены уже в конце июня, они пройдут тестирование в Египетском управлении по лекарственным средствам, после чего в конце июля будет запущено массовое производство этой вакцины», — сообщила глава минздрава Египта.

При этом она заявила и намерении сделать страну «региональным хабом в производстве вакцин и экспортировать их в страны Африки».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Египта заявили о планах Китая поставить этой стране 20 млн. доз антикоронавирусной вакцины.

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