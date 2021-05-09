Каир, 9 мая, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Не позднее июня текущего года Египет запустит локальную линию по производству вакцины от коронавируса, разработанной китайской компанией Sinovac Biotech, заявила 9 мая министр здравоохранения и народонаселения Египта Хала Заид.

Governo do Estado de São Paulo Вакцина от коронавируса Sinovac Biotech

По ее словам, к концу июня 2021 года будут произведены первые два миллиона доз препарата.

«18 мая поступит первая партия сырья для производства. Первые два миллиона доз будут произведены уже в конце июня, они пройдут тестирование в Египетском управлении по лекарственным средствам, после чего в конце июля будет запущено массовое производство этой вакцины», — сообщила глава минздрава Египта.

При этом она заявила о намерении сделать страну «региональным хабом в производстве вакцин и экспортировать их в страны Африки».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Египта заявили о планах Китая поставить этой стране 20 млн доз антикоронавирусной вакцины.