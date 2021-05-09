Кемерово, 9 мая, 2021, 17:59 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв поздравил жителей региона с Днём Победы. Он подчеркнул, что «эта дата наполнена особым смыслом».

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв

«Это символ единства страны, легендарного мужества наших отцов и дедов. Для многих из нас эти долгие 1418 дней и ночей уже стали историей. Но для наших ветеранов и тружеников тыла — это целая жизнь. Она вместила в себя горе утраты близких, яростную борьбу с захватчиками на фронте и трудовой героизм в тылу. Неоценим вклад Кузбасса в Великую Победу. В годы войны каждый четвёртый снаряд, каждый второй танк и каждый второй самолёт одевался в кузнецкую броню. В регион было эвакуировано 82 предприятия. Перемещение десятков фабрик и заводов, сотен тысяч специалистов с семьями в тыл в условиях войны — это беспрецедентное событие в мировой истории. Для нас имеет особое значение, что в 2020 году за значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне указом президента Российской Федерации городу Новокузнецку — нашей южной столице — присвоено звание «Город трудовой доблести». В годы войны военкоматами региона было призвано 415 тысяч кузбассовцев. 22 тысячи добровольцев подали свои заявления за первую неделю войны».