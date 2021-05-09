Морозовск, Ростовская область, , 17:59 — REGNUM В Ростовской области 9 мая открыли стелу «Морозовск — город воинской доблести». Почётное звание городу было присвоено 25 апреля 2020 года, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

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Открытие памятного знака состоялось не только в день 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, но и в год 80-летия Морозовска. Гранитная стела установлена рядом с Морозовским краеведческим музеем и городским парком. На плитах памятного знака высечена краткая история сражений, которые прошли на территории города в годы военного лихолетья.

Почти шесть тысяч морозовчан пали в неравном бою с врагом. Шестеро жителей Морозовского района отмечены звездой Героя Советского Союза, один является полным кавалером ордена Славы.