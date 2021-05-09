Парма, Италия, , 17:59 — REGNUM 9 мая в Парме на стадионе «Эннио Тардини» в рамках 35-го тура итальянской Серии А по футболу «Аталанта» из Бергамо одержала уверенную победу над «Пармой» со счетом 5:2. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Забитыми мячами в составе «Аталанты» отметились Руслан Малиновский (12'), Маттео Пессина (52'), Луис Мурьель (77', 86') и Алексей Миранчук (90+3'). Голы «Пармы» забили Хуан Брунетта и Симон Зом на 78-й и 88-й минутах соответственно.

Российской атакующий полузащитник Алексей Миранчук вышел на замену на 58-й минуте вместо Руслана Малиновского и в компенсированное время матча отметился забитым мячом. WhoScored оценил игру футболиста на 7,45 балла. Точность передач игрока составила 76%.

Составы команд:

«Парма»: Сепе, Гальоло (Конти, 80'), Алвеш, Осорио, Бузи, Грасси (Валенти, 61'), Куртич, Зом, Корнелиус (Брунетта, 76'), Жервиньо (Пелле, 61'), Куцка (Камара, 76').

«Аталанта»: Спортьелло, Паломино, Ромеро, Джимсити, Меле, Госенс (Хатебур, 68'), Фройлер (Пашалич, 76'), де Рон, Малиновский (Миранчук, 58'), Иличич (Пессина, 46'), Сапата (Мурьель, 46').

«Аталанта», одержав 21-ю победу в сезоне и набрав 72 очка, поднялась на вторую позицию в турнирной таблице Серии А. «Парма» с 20-ю очками осталась на предпоследнем месте в зоне вылета.