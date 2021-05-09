Нальчик, 9 мая, 2021, 17:57 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии состоялись торжественные мероприятия в честь Дня Победы. Их центральная часть проходила у мемориала «Вечный огонь Славы» в городе Нальчике. Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

07.mchs.gov.ru Цветы у мемориала «Вечный огонь». Нальчик

Вместе с главой республики Казбеком Коковым, представителями органов власти, жителями региона почтили память воинов, не вернувшихся с полей, и миллионов мирных жертв фашизма бывшие фронтовики и труженики тыла.

«Казбек Коков тепло побеседовал с ветеранами Великой Отечественной войны, которые пришли на торжественное мероприятие, пожелал им здоровья, долгих лет жизни, поблагодарил за победу в одной из самых тяжелых войн в истории России», — сообщили в пресс-службе главы республики.

После возложения цветов к Вечному огню состоялась акция «Бессмертный полк», которая в нынешнем году проводилась в режиме онлайн. Завершится программа празднования Дня Победы в Кабардино-Балкарии традиционным салютом.