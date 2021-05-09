Брюссель, , 17:57 — REGNUM Европейская комиссия не будет обновлять контракт со шведско-британской компанией AstraZeneca на поставку вакцины от коронавирусной инфекции на второе полугодие 2021 года. Об этом сообщаетReutersсо ссылкой на еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.

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В апреле Еврокомиссия подала судебный иск против AstraZeneca за невыполнение условий контракта. В первом квартале компания поставила в ЕС около 40 миллионов доз вакцины из 120 миллионов доз, предзаказанных по контракту, что привело к нарушению сроков кампании по вакцинации в ряде стран в первые месяцы года.

На фоне этого также стали фиксироваться случаи образования тромбов у пациентов после вакцинации препаратом AstraZeneca, в том числе с летальным исходом. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) признало наличие связи между вакциной и побочным эффектом, тем не менее констатировало, что польза от применения препарата значительно превосходит риски.