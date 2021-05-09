Москва, , 17:54 — REGNUM В год 80-летия начала Великой Отечественной войны и в год 75-летия окончания Нюрнбергского процесса и вынесения международным трибуналом обвинительного приговора злодеяниям фашизма, на фоне усиливающихся международных угроз, все более актуальным становится вопрос о сохранении исторической правды о кровопролитной борьбе по освобождению человечества от нацизма.

28 мая, во время ожидаемого визита министра иностранных дел Словении господина Анжея Логара в Россию, в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве откроется уникальная экспозиция из Республики Словения.

Выставка, представляющая собой труд исследователей Международного исследовательского центра Второй мировой войны, свидетельствует о трагедии советских военнопленных в лагере смерти Шталаг XVIII Д в Мариборе. В экспозиции представлены вновь открытые личные данные умерших советских военнопленных, документальные фотографии и другие документы, рассказывающие о Шталаге XVIII Д. Это первое, такого рода, общественное представление о преступлениях нацистов на сегодняшней территории Словении.

Часть документов об этом концентрационном лагере удалось найти в словенских, австрийских и других зарубежных архивах, в результате кропотливой поисковой работы. В заведенных на каждого красноармейца карточках значатся не только их имена, но и подробные сведения о месте рождения, роде занятий, ближайших родственниках, многие снабжены фотографиями узников — представителей многих народов Советского Союза. Эти архивные материалы стали важной частью выставки. В экспозиции использовано более 200 документальных фотографий. Среди них увеличенные портреты узников лагеря, взятые из найденных учетных карт заключенных, документальные фотографии Шталага XVIII-Д.

Первых советских военнопленных в Марибор привезли в сентябре 1941 года. А первого января 1942 года в лагере их было уже свыше 5 000. Оккупанты разместили их в помещении таможенного склада. Из-за отсутствия сил, голода, ужасных бытовых условий разразилась эпидемия тифа. Большая часть советских военнопленных в этих нечеловеческих условиях погибла. По состоянию на 1 апреля 1942 года в Мариборе их остался всего лишь 171 человек. Следующая партия советских военнопленных вновь поступила в Марибор осенью 1942 года; 1 октября 1942 года их было 2 450 человек. Пережившие зиму военнопленные были направлены на промышленные предприятия Штирии (в Австрии).

Секретный документ германского верховного командования (Oberkommando der Wehrmacht) от 8 сентября 1941 года показывает, что обращение с советскими военнопленными было не случайно таким жестоким и что лагеря, подобные тому, что был в Мариборе, предназначались исключительно для уничтожения, в них использовалась инструкция по более строгому обращению с военнослужащими Красной Армии. Было разрешено практически неограниченное использование оружия, в случае невыполнения приказа или малейшего колебания заключенного. В Шталаге XVIII Д, где из-за антисанитарных условий разразилась эпидемия тифа среди заключенных в товарных вагонах по дороге в Марибор. Начальник лагеря придумал для заключенных специальное «лекарство». Суровой зимой 1941/42 года он организовал гонки для уже измученных, голодающих и больных советских военнопленных. Полуобнаженных, их заставляли бегать по улицам Марибора, из-за чего они умирали в большом количестве каждый день.

Свидетелем одного из таких случаев стал британский солдат Д. Аллан Слокомб, который с лета 1941 г. по январь 1943 г. был военнопленным в Шталаге XVIII D.

«Однажды поезд прибыл в лагерь, который находился рядом с вокзалом. Когда двери вагонов открылись, мы увидели только трупы советских солдат, погибших по дороге из Украины от холода, голода и болезней. Немецкие охранники даже трогать их не хотели, поэтому мы, британские, австралийские и новозеландские военнопленные, хотя мы всегда были слабыми и больными, вызвались добровольно участвовать в захоронении. Тела, фактически скелеты, были доставлены на местное кладбище. Там мы сложили троих в один ящик, который забирали и относили их к краю многогранной могилы. На кладбище немецкие охранники облачились в защитную одежду и перчатки и сняли с трупов все, что еще могло на них что-то стоить, даже золотые зубы вытащили изо рта мертвых. Затем трупы бросили в яму и закопали…»

Жители города более двух тысяч умерших советских военнопленных, символически похоронили весной 1946 года и вместе с военнослужащими Югославской армии обустроили захоронения.

Документы о советских военнопленных Шталага XVIII-Д были использованы в составе обвинительных документов на Нюрнбергском судебном процессе в 1946 году.

Сегодня в историческом здании бывшего лагеря для военнопленных функционирует Международный исследовательский центр Второй мировой войны Марибор, в соответствии межправительственному меморандуму 2018 года, подписанного министрами иностранных дел России и Словении. Согласно меморандуму, две страны согласны с тем, что для борьбы с неонацистской и другими радикальными идеологиями необходимо сохранить историческую память словенского и русского народов и тщательно изучать проблемы прошлого.

За это время в МИЦ Марибор было представлено несколько выставок, документы из страшного периода этого лагеря. С помощью находок в архивах, до настоящего времени было обнаружено около 3000 имен из 5000 трагически погибших военнопленных. В работе над созданием экспозиции использованы документы из Краевого архива Марибора, Государственного Архива Словении, Краевого архива Каринтии (Австрия), Bundesarchiv Bild Deutschland (Германия), Военного музея ВВС США (USAAF), Библиотеки Конгресса США, Музея авиации и космонавтики Сан-Диего, Национальной библиотеки Новой Зеландии, Национального музея авиации и космонавтики, Смитсоновского института и других источников.

В настоящее время, полная экспозиция выставки развернута в помещениях Международного исследовательского центра в Мариборе. Выставка планируется для показа в Российской Федерации и других странах. Открытие зарубежного турне выставки готовится в Музее Победы на Поклонной горе, в Москве.