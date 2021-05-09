9 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Минск, , 18:21 — REGNUM Белорусские участники международного движения «Бессмертный полк» провели в белорусских городах шествия и церемонии возложения цветов. Одна из самых массовых акций состоялась в столице Белоруссии — городе-герое Минске.

Мингорисполком не разрешил проведение шествия «Бессмертного полка», но согласовал церемонию возложения цветов на площади Победы. В формате такой акции участники собрались около дома-музея I съезда РСДРП, прошли около сотни метров от по тротуару и через подземный переход — на саму площадь.

«Бессмертный полк» в Минске. 09.05.2021 © ИА REGNUM

«Бессмертный полк» в Минске. 09.05.2021 © ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Минске. 09.05.2021 © ИА REGNUM

«Бессмертный полк» в Минске. 09.05.2021 © ИА REGNUM

«Бессмертный полк» в Минске. 09.05.2021 © ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Минске. 09.05.2021 © ИА REGNUM

«Бессмертный полк» в Минске. 09.05.2021 © ИА REGNUM

«Бессмертный полк» в Минске. 09.05.2021 © ИА REGNUM

Они несли баннер с надписью «Бессмертный полк» и различные транспаранты («Слава Красной армии» и другие). Георгиевские ленточки были у всех участников мероприятия, и у почти всех — портреты родственников, воевавших на фронтах, сражавшихся в партизанских отрядах и подполье, переживших блокаду Ленинграда.

Участие в церемонии приняли несколько семей из Прибалтики, Украины и России. Многие белорусы тоже пришли семьями.

«Бессмертный полк» в Минске. 09.05.2021 © ИА REGNUM

«Бессмертный полк» в Минске. 09.05.2021 © ИА REGNUM

На площади Победы состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню. Координаторы мероприятия, представители общественных организаций и рядовые участники произнесли краткие речи. Они поблагодарили ветеранов за добытую огромной ценой Великую Победу, право на жизнь последующих поколений, призвали современников помнить об уроках Великой Отечественной войны и быть достойными потомками героического поколения.

«Бессмертный полк» в Минске. 09.05.2021 © ИА REGNUM

Церемония возложения цветов на площади Победы © ИА REGNUM

Церемония возложения цветов на площади Победы © ИА REGNUM Церемония возложения цветов на площади Победы © ИА REGNUM

Церемония возложения цветов на площади Победы © ИА REGNUM

Церемония возложения цветов на площади Победы © ИА REGNUM

Церемония возложения цветов на площади Победы © ИА REGNUM

День Победы в Минске. 09.05.2021 © ИА REGNUM Церемония возложения цветов на площади Победы © ИА REGNUM

Одна из участниц в своей речи увлеклась параллелями с современностью, за что лейтенант минского ОМОН сделал замечание координатору мероприятия. Других недоразумений и серьёзных конфликтов не было. Сохранялась тёплая, душевная атмосфера праздника.

Церемония возложения цветов на площади Победы © ИА REGNUM

Церемония возложения цветов на площади Победы © ИА REGNUM

Церемония возложения цветов на площади Победы © ИА REGNUM Церемония возложения цветов на площади Победы © ИА REGNUM

День Победы в Минске. 09.05.2021 © ИА REGNUM

День Победы в Минске. 09.05.2021 © ИА REGNUM

День Победы в Минске. 09.05.2021 © ИА REGNUM

День Победы в Минске. 09.05.2021 © ИА REGNUM

После возложения цветов около 250 участников мероприятия сфотографировались у стелы, а также исполнили несколько песен военной поры у Вечного огня. Празднования продолжились в находящемся через дорогу парке имени Горького.

Аналогичные мероприятия прошли в Витебске, Бресте и других городах.