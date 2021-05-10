Ульяновск, , 07:02 — REGNUM В Карсунском районе Ульяновской области обновят обелиск «Скорбящая мать» и благоустроят территорию. Соответствующая информация о проведении электронного аукциона опубликовано на портале государственных и муниципальных закупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Заказчиком выступает управление делами администрации Карсунского района. В районном центре — рабочем посёлке Карсун — требуется обустроить территорию обелиска «Скорбящая мать», расположенного на площади 30-летия Победы.

Согласно документам, речь идёт, в частности, об обеспечении освещения, замена облицовки стен, устройстве плит героям. С момента заключения контракта работы должны быть выполнены до 1 августа 2021 года.

Начальная цена контракта составила 3 709 520 рублей 81 копейку. Из них из областного бюджета выделяется 2 477 266 рублей 32 копейки, из казны городского поселения — 1 232 254 рубля 49 копеек.

В ходе аукциона подана одна заявка: компания «Дэмост» предложила выполнить работы за 3 690 973 рубля 21 копейку, снизив начальную цену на 18,5 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году монумент «Скорбящая мать» будет обновлён и благоустроен в Новоульяновске. Он открыт 8 мая 1985 года в честь 40-летия Победы. На нём изображены события войны, советские солдаты и выбиты имена более 350 погибших во время Великой Отечественной войны.

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