Луганск, , 17:45 — REGNUM Украинский военнослужащий получил смертельное ранение при оборудовании позиций ВСУ в районе населённого пункта Троицкое, сообщили 9 мая в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

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Уточняется, что инцидент произошёл во время проведения инженерных работ по дооборудованию позиций. Военнослужащий ВСУ подорвался на взрывном устройстве и скончался от полученных травм в госпитале Северодонецка.

Кроме того, ещё двое украинских военнослужащих получили травмы при установлении противопехотных мин у своих позиций в посёлке городского типа Мироновский. Травмы были получены при детонации мины.

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