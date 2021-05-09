Омск, , 17:45 — REGNUM В Омской области продолжаются поиски жителя Омска, пропавшего в Большеуковском районе, сообщили ИА REGNUM 9 мая в региональном УМВД. Информация о том, что пропавшим является омский министр здравоохранения Александр Мураховский, подтвердилась.

7 мая в деревне Поспелово Большеуковского района Мураховский с охотбазы уехал на квадроцикле в лес. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. В поисковом районе развернут штаб. Для исследования труднопроходимых заболоченных участков привлечена техника повышенной проходимости. Применяются беспилотные летательные аппараты и вертолёт.

Как уточнили в УМВД, 9 мая в 6,5 км от охотбазы нашли квадроцикл пропавшего. Поиски продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, знакомые пропавшего искали его самостоятельно около суток, а затем обратились в полицию.

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