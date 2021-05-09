Калуга, , 17:49 — REGNUM В Калуге фейерверк «Салют Победы» в 22:00 часа завершит 9 мая праздничные мероприятия, посвященные 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе.

Фейерверк «Салют Победы». Kaluga-gov.ru

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На калужской площади Старый Торг клуб военно-исторической реконструкции «Батальон» показал реконструкцию «В мае 45-го», в которой приняли участие военно-исторические клубы из Москвы и Калуги с использованием исторического оружия и техники. Участники реконструкции рассказали калужанам о событиях весны 1945 года. Праздник продолжился концертными программами «Песни Великой Победы» и «Весна Победы» с участием муниципального камерного хора и оркестра, солистов калужского Дома музыки и лучших творческих коллективов города.

По информации областного парламента из калужского края за годы Великой Отечественной войны было призвано в действующую армию 175 тыс. 464 человека. На фронтах погибли 80 тыс. 100 калужских бойцов и командиров, 56 тыс. военнослужащих пропали без вести.

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