Москва, , 17:43 — REGNUM В Москве в районе 85-го км МКАД загорелся частный автобус, сообщает 9 мая пресс-служба столичного управления МЧС.

Инцидент произошел в районе Алтуфьевского шоссе, никто из людей не пострадал.

По данным МЧС, в момент пожара в автобусе не было пассажиров.

Сообщение о происшествии поступило в 16:36 мск. Огонь был полностью потушен в 16:47 мск.

Причины возгорания пока не установлены.

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