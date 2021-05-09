Москва, , 17:43 — REGNUM 24-летний фланговый нападающий московского «Спартака» Зелимхан Бакаев с большой долей вероятности покинет команду «красно-белых». Решение примет новый главный тренер «Спартака», которым, вероятнее всего, станет португальский специалист Руй Витория. Об этом 9 мая сообщил «Спорт-Экспресс».

Контракт Бакаева с «красно-белыми» рассчитан до конца следующего сезона.

В текущем сезоне российский спортсмен принял участие в 23-х матчах Российской Премьер-лиги 2020/21, в которых набрал 1+5 очков по системе гол+пас. В среднем за матч футболист совершает 0,6 отбора, 0,1 перехвата и отдает 0,9 ключевые передачи. WhoScored оценивает игру Бакаева на 6,48 балла.