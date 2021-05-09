Челябинск, 9 мая, 2021, 17:42 — ИА Регнум. В двух посёлках Челябинской области в мае 2021 года зажглись Вечные огни. Об этом сообщает региональное отделение ОНФ.

СВ ДНР ИА REGNUM Вечный огонь

Речь идёт о посёлках Долгодеревенский и Еткуль. Раньше горелки там зажигали только по праздникам. Теперь же они будут гореть постоянно.

Огонь для Еткуля и для Долгодеревенского доставили из Челябинска в переносной лампадке. В Долгодеревенском Вечный огонь зажёг ветеран войны Григорий Скрипов.