Кемерово, , 17:40 — REGNUM В городах и районах Кемеровской области сегодня, 9 мая, проходят марши, митинги, праздничные концерты и различные акции. Так, в Кемерове, Новокузнецке и Юрге состоялись парадные расчёты военной техники, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Великая Победа объединяет нас. Это тяжёлая и героическая часть нашего прошлого, пример для подвига в настоящем и великая память, которую нам нашим потомкам предстоит хранить в будущем», — отметил губернатор региона Сергей Цивилёв.

По официальным данным, в торжественном марше в Кемерове приняли участие 19 парадных расчётов с участием представителей нацгвардии, воинской части Юргинского гарнизона, МЧС, МВД, ФСИН и других. Впервые в шествии участвовали воспитанники Президентского кадетского училища. В механизированной части марша было задействовано около 30 единиц техники: бронеавтомобили, огневые комплексы «Град» и «Оса», гаубицы, пушки и ретро-автомобили.

В Новокузнецке шествие возглавил легендарный танк Т-34. Ветераны Афганистана традиционно пронесли Георгиевскую ленту длиной 76 метров — по количеству лет мирной жизни. В парадных расчётах участвовали «ГАЗ», ЗиС», Виллис, а также боевая машина реактивной артиллерии БМ-13, известная как «Катюша». Современную технику представлял «Бронеавтомобиль ГАЗ-233 036 «Тигр» модификации СПМ-2.