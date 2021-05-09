Роттердам, Нидерланды, , 20:01 — REGNUM Прошла первая репетиция выступления певицы Манижи, представляющей Россию на «Евровидении-2021». Ролик доступен на YouTube-канале конкурса песни.

Видео попало в тренды видеохостинга — за сутки его посмотрели более 335 тыс. человек. Более 15 тыс. из них поставили ролику отметку «нравится».

Добавим, что номер Манижи для «Евровидения» немного изменился. Теперь она начинает петь песню Russian Woman («Русская женщина») в гигантском платье, сделанном из лоскутов женских нарядов, традиционных для проживающих в России народов.

Читайте ранее в этом сюжете: «Корабль-печаль»: Дуэт #2Маши выпустил новый сингл