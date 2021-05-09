Москва, , 17:37 — REGNUM Агент 27-летнего полузащитника «Спартака» и сборной России Резиуана Мирзова Александр Клюев опроверг информацию, что руководство «красно-белых» не рассчитывает на его подопечного. «Эта информация не соответствует действительности», — приводит слова агент Sport24.

В текущем сезоне Мирзов выступает за «Химки» на правах годичной аренды. В 16-ти матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги по футболу полузащитник отметился шестью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Контракт Резиуана Мирзова со «Спартаком» рассчитан до конца следующего сезона.

После 28-ти матчей «Спартак» с 53-мя очками идет на третьей позиции в турнирной позиции РПЛ. Выше с тем же количеством очков идет московский «Локомотив».