Элиста, , 17:35 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки скончался один пациент с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб 9 мая.

Палата для больных COVID-19 Александр Куликов © ИА REGNUM

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За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 355 летальных исходов среди ковид-пациентов.

ИА REGNUM напоминает, что за сутки в Калмыкии выявили 14 новых носителей коронавируса.

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