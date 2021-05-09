Элиста, 9 мая 2021, 17:35 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки скончался один пациент с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб 9 мая.
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За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 355 летальных исходов среди ковид-пациентов.
ИА REGNUM напоминает, что за сутки в Калмыкии выявили 14 новых носителей коронавируса.
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