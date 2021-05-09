Мурманск, , 17:30 — REGNUM Жители города-героя Мурманска не смогли остаться в День Победы дома — митинг у мемориального комплекса Защитникам Советского Заполярья собрал сотни человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ветераны у Вечного Огня Gov-murman.ru

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Несмотря на то, что шествие Бессмертного полка в этом году в связи с эпидемиологической обстановкой перенесено на конец июня, многие горожане принесли к памятнику солдату-защитнику — мурманскому Алёше — портреты своих предков, сражавшихся с фашизмом.

«Напомню, что у фашистов был план за три дня взять Мурманск. Они даже распечатали приглашения на банкет в гостинице «Арктика». Но на три года остановились в том месте, которое сегодня зовётся Долиной Славы, а в те годы было Долиной Смерти. Север не сдался. Наша задача — помнить всегда, какой ценой досталась нам эта Победа, и быть достойными тех, кто защитил Заполярье, Советскую землю, Россию от фашистского натиска. Слава героям — защитникам Заполярья!» — сказал губернатор Андрей Чибис, выступая перед мурманчанами.

По традиции в память о погибших фронтовиках и тружениках тыла ударами метронома была отмечена минута молчания. Ровно в полдень с площадки у мемориала прозвучал одиночный артиллерийский Выстрел Памяти. Затем гудками сирен отдал почести павшим бойцам Мурманский торговый порт.

Присутствующие возложили цветы к Вечному огню. Завершился митинг воздушным парадом — над Зелёным мысом в строю пролетели боевые самолёты и вертолёты.

Как сообщало ИА REGNUM, к началу войны в Мурманской области проживало более 291 тысячи человек, на фронт был призван каждый шестой её житель, из них каждый второй — погиб в сражениях и умер от ран.

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