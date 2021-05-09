Ташкент, , 17:30 — REGNUM В Ташкенте в амфитеатре Парка Победы прошло праздничное мероприятие по случаю празднования 9 мая — Дня памяти и почестей, передает корреспондент ИА REGNUM.

Советский плакат. Мир! Дружба!

В мероприятии принял участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В свое речи глава Узбекистана отметил, что вторая мировая война была самой большой и самой разрушительной войной в истории человечества.

«В ней участвовало 62 государства из 73 существовавших в то время в мире, это 80% населения Земли. В боевых действиях, которые непосредственно велись на территории 40 стран Европы, Азии и Африки, принимали участие 110 миллионов мобилизованных, в результате войны погибло 70 миллионов человек», отметил Мирзиёев.

Он указал, что «непревзойденные мужество и стойкость наших дедов и бабушек, сражавшихся в той войне и самоотверженно трудившихся в тылу, навсегда вписаны в историю человечества».

«Мы, живущие ныне благодарные потомки, всегда будем гордиться вами, нашими отважными отцами. В эти волнующие минуты все мы склоняем голову перед вашими заслугами в восстановлении и развитии страны после войны», указал Мирзиёев.

Он подчеркнул, что «сколько бы лет и столетий ни прошло, наш народ всегда будет хранить в сердце память о вашей героической борьбе против фашизма, и этот подвиг во веки веков останется примером для молодежи».

По словам президента, в начале 1941 года население Узбекистана составляло более 6,8 миллиона человек. Из них около 2 миллионов ушли на фронт. Более 500 тысяч из них героически погибли в боях.

«Мы вспоминаем эти цифры каждый год. Но это не просто числа, за ними стоят жизни наших матерей и бабушек, отважных и мужественных отцов, глубокая скорбь и горе в сердцах всего нашего народа. Никакие цифры, никакие слова не могут выразить эту боль и печаль», сказал глава Узбекистана.

Он указал, что в Узбекистан были эвакуированы более 1,5 миллиона престарелых, женщин и детей, пострадавших от войны, в их числе свыше 250 тысяч детей-сирот.

«Наш народ в самые тяжелые годы войны проявил свои высокие гуманистические качества. Он приютил и поделился последним куском хлеба с сотнями тысяч людей разных национальностей, привезенных в Узбекистан, проявил к ним сострадание и человечность. Этот великий подвиг, широкая душа нашего народа снискали уважение во всем мире. И мы должны этим гордиться», подчеркнул Мирзиёев.

В своей речи он подчеркнул, что «сегодня актуальнее, чем когда-либо, становится идея борьбы за мир на основе уроков, извлеченных из трагедий войны».

«В соответствии со своей стратегией Узбекистан привержен сохранению мира и стабильности, межнационального и межконфессионального согласия, дальнейшему укреплению государственной независимости», сказал президент.