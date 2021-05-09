Челябинск, , 17:29 — REGNUM В Челябинске 9 мая тысячи людей почтили память героев Великой Отечественной войны. Одна из церемоний состоялась утром на аллее Добровольцев, там состоялось возложение венков и цветов к «Вечному огню».

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На мероприятии ветераны, военнослужащие, рядовые жители города, а также чиновники.

Всего возле мемориала собрались более двух тысяч человек. Всего за годы войны на фронт ушёл примерно миллион южноуральцев, Из них четверть погибла.