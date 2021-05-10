Ульяновск, , 10:28 — REGNUM В Ульяновской области обустраиваются парки Победы, один из них — в Старомайнском районе. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Заказчиком является администрация Старомайнского района. Победитель конкурса должен будет построить павильон для выступлений в парке Победы в рабочем посёлке Старая Майна Старомайнского района.

Начальная цена определена в сумме 1 097 917 рублей 35 копеек. Источник финансирования — муниципальный бюджет городского поселения.

Заявки завершат принимать 14 мая. При подписании контракта подрядчик должен завершить работы до 1 августа 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Ишеевка Ульяновской области планируют благоустроить парк 40-летия Победы.

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