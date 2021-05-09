Черкесск, , 17:29 — REGNUM Карачаево-Черкесия приняла участие в торжествах в честь 76-й годовщины Великой Победы. В этот день, несмотря на непогоду, на центральной площади столицы республики в городе Черкесске состоялись митинг и торжественное шествие.

День Победы в Черкесске cherkessk09.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

Перед собравшимися на площади ветеранами Великой Отечественной войны, жителями Черкесска, представителями органов власти прошли колонны пограничников, 34-ой отдельной мотострелковой бригады (горной) Минобороны РФ и отдельного радиотехнического узла распознавания космических объектов воздушно-космических сил. Участниками парада стали сотрудники региональных управлений МВД, Росгвардии, МЧС, УФСИН, УФССП.

В праздничных колоннах также прошествовали казаки Баталпашинского казачьего отдела Кубанского казачьего войска, воспитанники Центра военно-патриотического воспитания молодежи в городе Черкесске и юнармейцы, поисковики отряда «Подвиг».

Благодарность ветеранам за мирное небо над головой высказал в своей поздравительной речи глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Память погибших в годы войны почтили минутой молчания. Завершились торжества возложением цветов у мемориала «Огонь Вечной Славы» в парке Победы.