Новосибирск, , 17:29 — REGNUM В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту несвоевременного получения ветераном тыла льготных лекарств. Об этом ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя регионального управления СКР по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

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Дело возбуждено по факту оказания сотрудниками аптечного пункта услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч.1 ст. 238 УК РФ).

Напомним, ранее СМИ сообщили, что 93-летняя ветеран тыла столкнулась с проблемами в получении бесплатных лекарств. СКР и прокуратура назначали проверки.

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«В ходе следствия установлено, что в период с января 2020 по май 2021 года сотрудники аптечного пункта несвоевременно выдавали лекарственные средства, необходимые для обеспечения нормальной жизнедеятельности 93-летней женщины», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование дела продолжается.