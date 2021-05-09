Таллин, , 17:27 — REGNUM Российские дипломаты во главе с послом России в Эстонии Александром Петровым сегодня, 9 мая, возложили венки и цветы к подножию памятника Воину-Освободителю вТаллине, известному как «Бронзовый солдат», а также другим памятникам советским воинам. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Эстонии.

Памятник на Военном кладбище Таллина Igor Fedotenkov

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Сегодня, в День Победы, тысячи жителей Таллина и Эстонии в целом приходят с цветами к «Бронзовому солдату», чтобы отдать дань памяти погибшим красноармейцам и всем тем, кто пожертвовал жизнью ради разгрома нацистского врага.

Праздничные мероприятия в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начались в Эстонии с возложения послом России в этой стране Александром Петровым и военным атташе Андреем Бережным венков и цветов к памятнику Воину-Освободителю, а также к могилам героев Советского Союза из Эстонии Арнольда Мери и Энделя Пусэпа.

Также сотрудники посольства России и генерального консульства в Нарве посетили советские воинские захоронения в различных городах и населенных пунктах Эстонии, чтобы почтить память воинов Красной армии, отдавших свои жизни за освобождение Эстонии от нацизма.