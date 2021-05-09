Гори, Грузия, , 17:24 — REGNUM В грузинском городе Гори неправительственные организации и местные жители провели акцию протеста с требованием восстановить разрушенный памятник Иосифу Сталину и наладить нормальные отношения с Россией, сообщают 9 мая грузинские телекомпании.

По данным грузинских СМИ, жители Гори собрались перед домом-музеем Сталина в одежде с символикой СССР и с портретами вождя Советского Союза и Верховного Главнокомандующего в Великой Отечественной войне.

Собравшиеся поздравляли друг друга с Днем Победы над фашизмом и напомнили о роли Сталина в победе над фашизмом.

«Это праздник мирового масштаба, и сегодня мы вновь требуем вернуть памятник вождю. Кроме того, нас приглашают в такую организацию, как НАТО, которая является завоевателем, и нам это не нужно… СССР был раем, который создал Сталин, в то время бездельников сажали в тюрьму, потому, что всегда были рабочие места… Нам надо перенаправить политическую стрелу в направлении России и наладить отношения», — заявил один из организаторов акции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии запрещено использование коммунистической и советской символики во время публичных мероприятий, хотя 9 мая все еще остается выходным днем.

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