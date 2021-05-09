Нижний Новгород, , 17:23 — REGNUM В парке Победы в Нижнем Новгороде открылся мемориальный комплекс, посвященный Героям Отечества — сотрудникам органов внутренних дел. В состав комплекса входит памятник сотруднику 8-го отделения милиции Приокского района города Горького Герою Советского Союза лейтенанту Михаилу Ларинуи мемориальная плита с именами 12 Героев Советского Союза, сотрудников органов внутренних дел.

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«Идея об увековечивании памяти милиционеров принадлежит Совету ветеранов органов внутренних дел области. Ее также поддержали руководство ГУ МВД России по Нижегородской области и члены Общественного совета при главном управлении… Эти имена навсегда останутся в нашей памяти», — отметил на церемонии открытия комплекса федеральный инспектор по Нижегородской области Александр Мурзин, который приветствовал участников мероприятия от имени полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова.

Глава Нижнего Новгород Юрий Шалабаев подчеркнул, что сотрудники горьковской милиции внесли огромный вклад в Победу. На фронт ушло более 1,7 тыс. человек, домой вернулся только каждый третий. Он выразил надежду, что новый мемориал станет ещё одним знаковым местом, куда родители смогут привести детей и рассказать о героических земляках.

Церемония открытия комплекса завершилась минутой молчания.

ИА REGNUM напоминает, в годы войны из города Горького и Горьковской области в Красную армию было призвано свыше 822 тысяч человек, а с учетом кадровых военных, находившихся в рядах вооруженных сил к лету 41-го, — 884 тысячи. В предвоенные и военные годы в Горьком и области было сформировано и отправлено на фронт 79 стрелковых, танковых, механизированных, авиационных и других частей и соединений.

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