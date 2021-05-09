Москва, , 17:20 — REGNUM Правительство после майских праздников рассмотрит вопрос о заморозке экспорта бензина из России. Об этом 9 мая сообщил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов.

Транспортировка бензина (сс) Pavlofox

«Документы находятся в правительстве и после праздников будут рассматриваться», — сказал он.

При этом министр подчеркнул, что прибегнуть к такой мере правительство может только в случае экстренной необходимости для стабилизации внутреннего рынка топлива.

Напомним, Минэнерго в конце апреля подготовило проект постановления правительства о запрете экспорта бензина из России сроком на три месяца с целью обеспечения стабильной ситуации на внутреннем рынке в периоды пикового спроса и проведения ремонтных работ на НПЗ.

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