Кемерово, 9 мая 2021, 17:15 — REGNUM В Кемеровской области сотрудники отделения по вопросам миграции МВД России вручили паспорт 100-летней труженице тыла Александре Александровне Челбогашевой. Об этом сообщает региональное управление МВД РФ.
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«Не так давно женщина потеряла паспорт и обратилась в органы внутренних дел за помощью в оформлении нового документа. Полицейские оформили его в кратчайшие сроки. В преддверии Дня Победы начальник подразделения по вопросам миграции ОМВД России по Таштагольскому району капитан полиции Юрий Трофимов приехал к труженице тыла, чтобы лично вручить ей паспорт», — рассказали в ведомстве.
В управлении уточнили, что Александра Александровна Челбогашева — жительница отдалённого посёлка Чулеш.