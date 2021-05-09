Махачкала, , 17:14 — REGNUM В городе Каспийске — столице Каспийской флотилии — 9 мая состоялся парад Победы, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 1,4 тыс. человек.

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По площади Ленина прошли торжественным маршем расчеты военнослужащих Каспийской флотилии, МВД, МЧС, Росгвардии, полка морской пехоты, бригады надводных кораблей, отдельной мотострелковой бригады 58 Армии. В парадных колоннах также прошли юнармейцы, женщины-военнослужащие и сводный военный оркестр.

Механизированную часть парада представили бронеавтомобили «Тигр», реактивные системы залпового огня «Град-М», БТР-82А, автомобили Урал-4320 с миномётами 2С12 «Сани». Также были продемонстрированы пусковые установки берегового ракетного комплекса «Бал». Общее число техники составило 30 единиц.