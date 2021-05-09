Брянск, 9 мая, 2021, 17:16 — ИА Регнум. Создание школы шахмат в Брянской области обсудили на встрече гроссмейстер Ян Непомнящий и губернатор Александр Богомаз. В ней могли бы преподавать опытнейшие гроссмейстеры, сообщает пресс-служба правительства региона.

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Уроженец Брянской области, досрочный победитель турнира претендентов по шахматам 2020/2021 Ян Непомнящий считает, что растить чемпионов надо в регионах. Однако у талантливых и увлечённых шахматами ребят должна быть возможность реализовать себя и на шахматном Олимпе. В этом юным спортсменам может помочь специальная школа, в которой могли бы преподавать опытнейшие гроссмейстеры. Такие регулярные тренировки позволят шахматистам сильнее развиваться. Предложение спортсмена поддержал глава региона и поручил врио заместителя губернатора Николаю Лучкину и управлению физической культуры и спорта проработать этот вопрос.

В Брянской области сейчас работают семь профессиональных шахматных школ, в которых занимаются более 600 человек.